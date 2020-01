Tempête Gloria : les Pyrénées-Orientales en alerte orange

À quoi les Pyrénées-Orientales doivent-elles s'attendre dans les prochaines heures, lundi 20 janvier, avec l'arrivée de la tempête Gloria ? "On s'attend à un phénomène a priori moins intense qu'en Espagne. De fortes pluies, bien sûr, mais un phénomène qui va s'installer dans la durée. Les pluies ont déjà commencé, elles vont s'intensifier dans la nuit et mardi", indique la journaliste Véronique Gaglione, en duplex depuis Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Une forte houle poussée par un vent d'Est

"On s'attend à de la neige en altitude et une forte houle. C'est ce qui nous a frappés quand on est arrivés : des vagues énormes qui viennent déjà lécher les premiers cabanons de bord de mer. C'est ce vent d'est, ce vent marin, qu'il va falloir surveiller. C'est lui qui va empêcher les cours d'eau de bien se déverser dans la mer", conclut-elle.

