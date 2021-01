Tempête Filomena : la neige est tombée en abondance dans les Pyrénées-Orientales

La tempête Filomena fait rage en Espagne, et elle est désormais passée de l’autre côté des Pyrénées. À Marquixanes, dans les Pyrénées-Orientales, proche de Prades, les habitants doivent s’adapter face aux conditions climatiques difficiles. La neige est tombée abondement samedi 9 janvier. "On n’a pas eu autant de neige ici depuis 8 ans. Ce matin, avec ma voiture, ça partait dans tous les sens, les voisins ont dû m’aider à me garer pour monter jusqu’à chez moi", raconte l’un d’eux.

On ne peut rien faire à part rester à la maison



"On n’a pas l’habitude des pneus neige ici", renchérit un autre habitant. Place désormais à la solidarité et à l’entraide dans ces petits villages comme Marquixanes. La Direction interdépartementale de la route du sud-ouest a envoyé trois chasse-neige pour dégager les routes. "On est coincé, on ne peut rien faire à part rester à la maison", déplore un homme interrogé. Tous les habitants doivent désormais prendre leur mal en patience. Certains peuvent s’adonner à quelques batailles de boules de neige tout en restant chaudement habillés.