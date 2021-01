Tempête Filomena : à Madrid, une ville totalement paralysée

Samedi 9 janvier la neige ne tombe plus sur Madrid (Espagne) mais la situation reste particulièrement préoccupante pour tous les habitants de la capitale espagnole. "Les conditions resteront dangereuses pendant plusieurs jours encore. La vague de froid va durer, avec des températures jusqu’à -10°C dans la région, ce qui empêche la neige de fondre", raconte la journaliste de France 24, Laura Combo.

Les écoles fermées pendant plusieurs jours

C’est le chaos dans la région, alors que dans tout le pays, les autorités ont annoncé que trois personnes avaient perdu la vie. Le trafic routier, ferroviaire et aérien est paralysé, et a été complètement interrompu. 1500 personnes ont par ailleurs été sauvées par l’armée. "La priorité du gouvernement est de faire en sorte que les hôpitaux restent accessibles par rapport à la pandémie, explique la journaliste. Par précaution, les écoles resteront fermées lundi et mardi, et le gouvernement demande aux Madrilènes de rester chez eux par précaution".