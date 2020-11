Singapour : des scientifiques développent des "fenêtres intelligentes"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des chercheurs de Singapour ont élaboré une drôle d’idée : une fenêtre intelligente. Elle est dite "liquide" et permet de filtrer les rayons du soleil, afin de capter ou relâcher la chaleur selon les besoins. "C’est la première fenêtre liquide intelligente. On dit qu’elle est intelligente, car, l’été, elle va automatiquement arrêter la lumière, et en hiver, elle va laisser entrer la lumière afin de réchauffer la maison", assure Long Yi, maître de conférence.



Une fenêtre conçue avec de l’hydrogel

Le liquide à l’intérieur de la fenêtre est une composition d’hydrogel, qui a la particularité de devenir opaque lorsqu’il est chauffé, et transparent lorsqu’il est à une température suffisamment basse. Dans les bâtiments, les fenêtres sont le point faible en matière d’économie d’énergie. "On perd environ 20% de l’énergie totale par les fenêtres. C’est pourquoi on doit mettre en œuvre cette technologie très rapidement, car nous pensons qu’elle peut contribuer à réduire le réchauffement climatique", détaille Long Yi.