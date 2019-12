Siargao : à la découverte de la plus belle île du monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il faut prendre un peu de hauteur pour découvrir la majestueuse beauté Siargao, aux Philippines, bordée d'une eau turquoise et habillée de palmiers en rangs serrés. Des dizaines de surfeurs postés comme des sentinelles protègent leur paradis terrestre, récemment élue plus belle île du monde par un célèbre guide de voyage. Siargao comporte une seule route goudronnée, ne capte presque pas Internet. Une beauté encore sauvage que défendent Mark Pintucan, un Philippin qui a grandi en Suisse, et sa compagne Iris. Ils ont trouvé un petit hôtel qui n'a que trois chambres. Tout est fait pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement.

Une île décidée à préserver son caractère

"Le potager est le premier espace que vous voyez quand vous arrivez chez nous. De ce potager, on prépare nos petits déjeuners", explique Mark Pintucan. L'architecture aussi a été spécialement étudiée pour consommer le moins possible. Elle sa base sur les techniques locales traditionnelles. Et chaque détail compte. "Ça correspondait à notre désir d'être un peu plus écologique avec un grand toit qui fait que le soleil ne touche jamais les murs. Les chambres restent donc assez fraiches", poursuit le propriétaire de l'hôtel. L'île est bien décidée à préserver son caractère, sa nature, son mode de vie face à la déferlante du tourisme de masse, qui ne manquera pas de frapper à sa porte.