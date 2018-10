VIDEO. Lacs et rivières à sec : la France manque d'eau

Dans toute la France, de nombreuses zones souffrent de la sécheresse. Le Doubs est un cours d'eau asséché, des tomates poussent même dans le lit de la rivière. En Lorraine, un étang s'est transformé en vaste étendue de terre. Après quatre mois de sécheresse, nos paysages se transforment. À certains endroits, la pluie n'est pas tombée depuis trois mois et 61 départements sont contraints à des restrictions d'eau. Les sols les plus secs se trouvent dans le nord-est de la France. Un producteur de pommes de terre de la région de Rouen (Seine-Maritime) a vu sa production diminuer de 30%.

Un lac devenu flaque d'eau

Des vents d'altitude qui figent les anticyclones depuis quatre mois sont responsables de cette sécheresse. "Des anticyclones qui se retrouvent bloqués sur le pays (...) et qui empêchent malheureusement les fronts que l'on voit dessinés ici, d'arriver sur la France et d'occasionner des pluies", montre Pierre Huat, prévisionniste chez Meteogroup. Vu du ciel, dans le massif des Vosges, un lac ne ressemble plus qu'à une grande flaque d'eau. À Annecy (Haute-Savoie), le lac est à son plus bas niveau depuis 1947. Il est à 64 centimètres en dessous de la normale.

Le JT

Les autres sujets du JT