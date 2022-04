Scientist Rebellion : des scientifiques passent à l'action pour sauver le climat

Tirer la sonnette d'alarme ne leur suffit plus. Depuis début avril, des scientifiques d'une vingtaine de pays réunis au sein de Scientist Rebellion, inspiré par Extinction Rebellion, lancent des actions de désobéissance civile afin de souligner l'urgence à agir pour le climat.

Le début de leur campagne s'est calé sur la publication du rapport des experts climat de l'ONU (Giec), sur les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des actions non violentes ont été annoncées contre des universités, des centres de recherche et des revues scientifiques de premier plan, pour encourager tout leur personnel à s'exprimer plus fortement et à se battre contre ce que le groupe décrit comme une menace existentielle pour l'humanité. "Si nous disons que c'est une urgence, nous devons agir en conséquence", plaide Charlie Gardner, spécialiste en biodiversité tropicale à l'Université britannique du Kent. Scientist Rebellion espère voir "des niveaux élevés de désobéissance civile" de la part d'un millier de scientifiques à travers le monde.

Mercredi, des scientifiques ont ainsi bloqué l'entrée d'un bâtiment de la banque JP Morgan Chase à Los Angeles (Etats-Unis). "Nous avons choisi JP Morgan Chase car parmi toutes les banques d'investissement dans le monde, JP Morgan Chase finance le plus grand nombre de nouveaux projets liés aux énergies fossiles", justifie l'un des scientifiques, Peter Kalmus, auprès du Guardian (lien en anglais). Le climatologue explique avoir été arrêté pour son action.

A growing number of scientists are willing to risk arrest in a desperate bid to get leaders to act on the climate crisis. Listen to climate scientist Peter Kalmus @ClimateHuman choke up as he and others at @ScientistRebel1 block an entrance to @Chase in LA today. via organizers pic.twitter.com/60qPe7RFuj