Rwanda : les villages repensés face au réchauffement climatique

Au Rwanda (Afrique de l’Est), la population locale est exposée à des inondations et des glissements de terrain de plus en plus extrêmes. Pour faire face à cela, le gouvernement, soutenu par l’ONU, a créé des villages verts. "Vers minuit, la coulée de boue a explosé là, et toutes les maisons ont été emportées. On a tenté de sauver ce qu’on a pu et on a été se réfugier sur les collines en face. Le lendemain matin, on a été chercher les morts pour les enterrer", raconte Berchmas Bankundiye, victime d’une coulée de boue il y a un peu plus de deux ans. Il a perdu son fils lors de ce drame.

Objectif : protéger l’environnement

Les experts expliquent ces catastrophes par le réchauffement climatique. Grâce au programme des villages verts, des habitants menacés par la montée des eaux ont pu être déplacés. Chaque famille a reçu une vache et de quoi faire du biogaz, afin de protéger l’environnement. L’eau de pluie est également récupérée, tandis que l’électricité est apportée par des panneaux solaires. Les familles peuvent ainsi être en sécurité. "En arrivant ici, j’ai vite compris qu’on allait être mieux", explique une habitante.

