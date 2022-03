Record de chaleur en Antarctique : "Encore un évènement extrême dans une région où on ne s'y attend pas", selon une climatologue

"C'est encore un exemple d'un évènement extrême dans une région où on s'y attend pas", a déclaré lundi 21 mars sur franceinfo Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour Développement (IRD), alors que l'est de l'Antarctique a enregistré cette semaine des températures exceptionnellement élevées, plus de 30 degrès au-dessus de la normale.

"C'est vraiment une illustration parfaite des évènements extrêmes auxquels on peut s'attendre", a ajouté la climatologue. La base de recherche de Concordia, installée sur le Dome C du plateau antarctique à plus de 3 000 mètres d'altitude, a enregistré vendredi une "chaleur" record de -11,5 degrés, contre des températures d'environ -50 degrés habituellement.

"On s'attend à ce que les impacts du changement climatique s'intensifient et se généralisent", poursuit Françoise Vimeux. Selon elle, "ça va vraiment dans le sens des synthèses de projections futures, avec davantage de vagues de chaleur partout dans le monde."