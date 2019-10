Récompensée par les BAFTA, l'actrice Jane Fonda délivre un discours de remerciement en pleine arrestation

Une scène atypique. L'actrice Jane Fonda a accepté, vendredi 25 octore, un prix prestigieux de la Bafta Los Angeles (l’équivalent anglais des Oscars et des César), alors qu'elle était menottée après avoir été arrêtée lors d'une manifestation pour alerter sur l'urgence climatique, à Washington (Etats-Unis), rapporte The Guardian.

N'ayant pas pu se rendre en personne à la cérémonie pour accepter son prix, la comédienne de 81 ans a fait son discours alors que la police l'emmenait. "Merci ! Pour le prix Stanley Kubrick pour l'excellence dans les films. Merci ! Je suis désolée de ne pas être là. Je suis très honorée", a déclaré l'actrice.

Folks, @Janefonda accepted the Stanley Kubrick Britannia Award WHILE BEING ARRESTED. #Britannias pic.twitter.com/LDbZKTZWrs