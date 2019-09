Réchauffement climatique : vers une aggravation du phénomène ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Voilà de quoi renforcer les militants écologistes dans leur lutte. Des scientifiques français ont lancé une alerte concernant la dégradation du climat. En effet, ils assurent, mardi 17 septembre, que le réchauffement climatique sera plus important et plus fort que prévu. Du Portugal aux Bahamas en passant par l'Espagne, les phénomènes naturels extrêmes se multiplient. Selon les scénarios les plus pessimistes des scientifiques, la température de l'atmosphère augmenterait de 7°C entre 2018 et 2100.

Changer les habitudes de la société

L'hypothèse la plus optimiste limite l'augmentation à 2°C, à condition que l'accord de Paris soit respecté et que l'ensemble de la société adopte un comportement responsable. "La société qui est derrière est une société qui est bien plus sobre en énergie, qui prend des mesures, qui infléchit les cours des émissions de façon drastique", explique Pascale Braconnot, climatologue, à propos de la version optimiste.

Le JT

Les autres sujets du JT