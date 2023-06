Réchauffement climatique : les gorgones sont en train de disparaitre du paysage marin de la Méditerranée

Les océans ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. C'est une conséquence du dérèglement climatique qui impacte les fonds marins de la Méditerranée, notamment la gorgone qui résiste mal à la hausse de la température de l’eau.

Elles sont aujourd’hui jaunes ou blanchâtres, le signe qu’elles sont mortes. Les gorgones rouges, emblème de la Méditerranée ont presque toutes disparu. Elles ont comme brûlé dans un incendie marin. L'été dernier, la mer a connu la plus grande canicule jamais enregistrée, avec une température de l’eau qui a parfois atteint les 30 degrés. Au large de Marseille, ces moniteurs de plongée emmènent plusieurs fois par semaine touristes et stagiaires dans le parc national des Calanques. Ils voient à quel point le spectacle a changé. “Soit elles sont jaunes, soient elles sont demi-jaunes", détaille Cédric Bernabille.

Descendre à 30 mètres de profondeur pour en trouver

Le peu de gorgones vivantes doit lutter aujourd’hui contre une algue brune, une espèce invasive qui prolifère. Pour trouver des gorgones vivantes, il faut aller au-delà de 30 mètres. Elles permettent alors de garde-manger et de refuge pour d’autres espèces. “C’est vraiment désolant. Je ne reverrai plus les sites de plongée comme je les ai vus”, s’alarme Julien Plouchard, moniteur. La mer Méditerranée est particulièrement sensible au réchauffement climatique. De nouvelles espèces s’y installent, ce qui empêche la faune et la flore de s’adapter trop facilement.