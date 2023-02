Réchauffement climatique : les arbres pourraient réduire d'un tiers la mortalité liée aux canicules urbaines, selon une étude

En doublant la surface végétale des villes, des milliers de décès pourraient être évités, selon une équipe de recherche européenne.

Planter plus d'arbres pour vivre plus. Intensifier la végétalisation des zones urbaines pour faire baisser les températures estivales pourrait réduire d'un tiers les décès directement liés aux canicules, ont avancé des chercheurs, mardi 31 janvier, dans une étude publiée dans The Lancet (en anglais).

Si la couverture végétale d'une ville pouvait atteindre les 30% de sa surface, soit le double de la moyenne actuelle, cela permettrait de réduire la température de 0,4°C en moyenne pendant les canicules estivales, selon leur modélisation. Sur les 6 700 décès prématurés attribués au réchauffement des températures dans 93 villes européennes en 2015, les résultats montrent qu'un tiers pourraient ainsi être évités.

L'objectif : "informer les décideurs"

Cette étude est la première du genre, selon son auteure principale, la chercheuse espagnole Tamara Iungman. "Notre objectif, explique-t-elle, est d'informer les politiques et les décideurs locaux sur les avantages de l'intégration stratégique de l'infrastructure verte dans la planification urbaine afin de promouvoir des environnements urbains plus durables, résilients et sains."

Aujourd'hui, le froid cause encore plus de décès en Europe que la chaleur. Mais les prévisions basées sur les émissions actuelles révèlent que les maladies et les décès liés à la chaleur représenteront une charge plus importante pour les services de santé d'ici une décennie.