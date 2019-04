Réchauffement climatique : la fonte des glaciers s'accélère

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La fonte des glaciers se poursuit de plus en plus vite. Le chiffre est effrayant. Des chercheurs français et suisses estiment que 335 milliards de tonnes de glace fondent chaque année à cause du réchauffement climatique. Entre 1961 et 2016, le chiffre atteint les 9 000 milliards. Conséquence : le niveau de la mer monte de plus en plus vite, 2,7 cm depuis les années 60.

30 cm minimum de montée du niveau de la mer

Selon l'Institut national de la recherche en sciences et technologies pour l'environnement (Irstea) et l'université de Zurich, l'augmentation est de plus en plus rapide depuis les années 90. La fonte des glaciers continentaux serait supérieur à celle du Groenland et de l'Antarctique. À ce rythme, le niveau de la mer pourrait augmenter prochainement entre 30 cm et 1 m. Les populations vivant en bord de mer et les habitants de zones fluviales ont de quoi s'inquiéter.

