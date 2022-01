Présidentielle : une soutien de Valérie Pécresse épinglée pour des propos climato-sceptiques

C'est un propos qui étonne, alors que le réchauffement climatique d'origine humaine est aujourd'hui un fait bien établi par la science. Dans une vidéo tournée en mars 2021 et exhumée dimanche 9 janvier sur Twitter, la députée Les Républicains Anne-Laure Blin, co-présidente du comité de soutien de Valérie Pécresse dans le Maine-et-Loire, conteste cette réalité, évoquant "une doxa populaire". "Je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique, je souhaite avoir un certain nombre d'éléments qui prouvent cette question du réchauffement climatique", explique-t-elle sur LCP, évoquant, face au présentateur qui lui oppose les études scientifiques, des études qui diraient "le contraire".

"On a une doxa populaire qui dit qu'il faut acter le réchauffement climatique" : en mars 2021, @AnneLaureBlin demandait des preuves car "la science n'est pas unanime" Svp lisez le résumé pour décideurs du dernier rapport du #GIEC VF https://t.co/WQBqaFXg2s & écoutez @valmasdel pic.twitter.com/gWFOtkCjIQ

Le réchauffement climatique que provoquent nos modes de vie, très gourmands en énergie fossile (charbon, pétrole, gaz), fait pourtant l'objet d'un consensus scientifique large et solide, construit depuis 1990 par le Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat (GIEC). Il n'existe pas d'études sérieuses remettant en cause sa réalité, contrairement à ce qu'affirme l'élue Les Républicains.

Cette vidéo a fait réagir Valérie Masson-Delmotte, co-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. "Madame, je suis à votre disposition si vous souhaitez visiter un laboratoire de recherches en sciences du climat ou bien si vous avez des questions sur les récents rapports du GIEC", a-t-elle twitté, après avoir estimé que l'élue reprenait un "argumentaire éculé des politiciens américains".

"I am not a scientist", argumentaire éculé des politiciens américains, recyclé ici, pour nier la réalité du réchauffement, de l'influence humaine sur le climat, des risques, et donc la responsabilité à agir. Rien de neuf hélas.https://t.co/3lsJZOVSxJ