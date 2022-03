Présidentielle 2022 : des manifestations pour remettre le climat au centre du débat

Que cela soit à Besançon (Doubs), Rouen (Seine-Maritime), Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou Lille (Nord), des manifestants se sont réunis dans la rue, samedi 12 mars, avec une volonté : faire passer le climat en priorité dans le débat présidentiel. "Je pense qu’il y a le feu. Si on n'éteint pas le feu très rapidement, ce sera vraiment très, très dommage pour nos petits-enfants notamment", alerte une manifestante à Lille.

Des candidats à l’élection présidentielle présents dans le cortège à Paris

Plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2022 sont également venus manifestés. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ont chacun assuré avoir le programme le plus écolo. Les Verts peinent pour l’instant à exister dans la campagne, en raison notamment de l’actualité mondiale. La guerre en Ukraine est "la question que les Français ont aujourd’hui en tête et qui entraîne une relégation de la question du réchauffement climatique, hélas, au magasin des accessoires", analyse le politologue Pascal Perrineau. D’autres manifestations pour la défense de l’environnement sont prévues d’ici la fin du mois de mars.