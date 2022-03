"Look up" : des marches pour le climat organisées partout en France pour que les enjeux environnementaux "soient mis sur la table"

Malgré un nouveau rapport alarmant du GIEC il y a trois semaines, les ONG ne parviennent pas à faire entrer le climat et le réchauffement climatique dans les débats de la campagne présidentielle. Près de 145 mobilisations sont prévues samedi 12 mars en France, dont un cortège à Paris qui doit relier Nation à la place de la République. Pour cette marche, les organisateurs sont allés puiser dans le répertoire de Holywood afin de trouver leur mot d’ordre. Ils reprennent le "don’t look up" ou "ne regardez pas en haut" du film de Leonardo DiCaprio pour lancer un "look up", soit en quelque sorte : "regardez les choses en face". "Le look up s’adresse vraiment aux responsables politiques et économiques, explique Élodie Nace d’ANV COP 21. À ce stade on n’a plus besoin de prises de conscience mais d’actions politiques. Même si on répète déjà ce message depuis quelques années."

Le climat, grand absent de la présidentielle

Depuis des semaines plusieurs ONG essayent de faire entrer le climat dans la campagne présidentielle. Mais d’après Notre Affaire à tous, une ONG qui a participé à la condamnation de l'Etat pour inaction climatique, le temps de parole est quasiment inexistant dans les médias. Le sujet reste cloisonné à la rue avec les manifestations, et les réseaux sociaux. "On en est là pour déclencher les sujets et obtenir qu’ils soient mis sur la table, assure Jérémie Suissa de Notre affaire à tous. Je suis persuadé qu’on finira par emmener les médias 'mainstream.'"

"C’est un peu comme si le climat devait encore faire ses preuves au niveau médiatique pour mériter un traitement." Jérémie Suissa, Notre Affaire à tous à franceinfo

Un débat sur le média Twitch est donc organisé dimanche avec quelques candidats à la présidentielle. La précédente marche climat l’an passé avait tenté de peser sur la loi Climat, jugée au final insuffisante.