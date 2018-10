Portugal : plus de 300 000 foyers privés d'électricité après le passage de la tempête Leslie

Le phénomène météorologique a principalement touché le centre du pays. D'après le commandant de la protection civile portugaise, 27 personnes ont été blessées sans gravité.

Des vents atteignant 170 km/h. La tempête Leslie a balayé le Portugal, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 octobre, ce qui a privé au moins 300 000 foyers d'électricité. Le courant doit être rétabli au cours de la journée de dimanche. Reclassée d'ouragan de catégorie 1 à tempête peu avant de toucher terre, Leslie a essentiellement causé des dégâts dans le centre du pays, aux environs de Coimbra. Dans ce secteur, la commune de Figueira da Foz sur la côte a été particulièrement touchée, selon le service reportage de franceinfo.

Plus d'un millier d'arbres ont été abattus par les vents violents. Des lignes électriques ont été jetées au sol et des routes bloquées par les débris, notamment l'autoroute A1 qui traverse le pays. Ces intempéries ont fait 27 blessés sans gravité et une soixantaine de personnes ont dû être relogées, selon le commandant de la protection civile portugaise.

Lisbonne épargnée

La capitale Lisbonne, ainsi que la ville de Porto, ont été épargnées. Seulement de fortes pluies et des orages ont été constatés par des Français sur place. A Lisbonne, un certain nombre de précautions avaient été prises, le secteur du Tage notamment, le fleuve qui traverse la capitale, a été interdit au public dans l'après-midi ce samedi. Certains employés ont été renvoyés chez eux, toujours selon des Français sur place.

Leslie poursuit sa route à travers la péninsule ibérique en faiblissant progressivement. Elle devrait se dissiper dimanche soir ou lundi matin, ont précisé les services météorologiques espagnols. Deux autres perturbations devaient également balayer le nord et l'est de l'Espagne dimanche.