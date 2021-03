Politique : quelle vision de l’écologie dans les programmes des partis ?

L’écologie est devenue une thématique incontournable du débat politique. Depuis quelques mois, tous les partis politiques en parlent, mais ils n’ont pas la même approche. Après avoir été longtemps absent sur le sujet, le Rassemblement national a teinté de vert son programme, mais à condition de sortir d’une vision idéologique et "punitive", que dénonce Marine Le Pen, sa présidente. De leur côté, Les Républicains (LR) comme La République en marche (LREM) veulent réconcilier la défense de l’environnement avec l’économie.

Des clivages sur des sujets concrets

Pour Europe Écologie-Les Verts (EELV) et La France insoumise (LFI), il faut changer de modèle pour sauver la planète. Le clivage se retrouve sur des sujets concrets, comme le développement des éoliennes. LFI, EELV et le PS y sont favorables, contrairement au RN et à LR. Pour LREM, difficile d’y voir clair malgré un soutien massif dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Emmanuel Macron émettait des réserves il y a quelques mois, affirmant que "la capacité à développer massivement de l’éolien (…) est réduite".