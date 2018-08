Plastique : peut-on recycler les bouteilles ?

Un entrepôt parisien collecte tous les jours plusieurs tonnes de déchets en plastique, qui proviennent des entreprises de la région parisienne. Le recyclage du plastique est un procédé beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. "Dans une bouteille, il y a déjà trois plastiques différents, analyse Téo Lucchini, chargé de développement pour l'entreprise Les Joyeux recycleurs. Le bouchon, la bouteille et l'étiquette représentent trois plastiques différents. Il faut séparer ces plastiques pour atteindre un volume conséquent. Ensuite, il sera possible de les recycler."

La France ne recycle que 20% des emballages

Parmi les 8 milliards de bouteilles plastiques jetés chaque année en France seuls les flacons fabriqués avec un certain type de plastique peuvent être recyclés en nouvelle bouteille. Mais sur 20 flacons, une dizaine seulement sont triés et recyclés. Au final, une seule bouteille sera produite et le reste sera transformé en textile et en objet. Fabriquer ainsi une bouteille recyclée revient plus cher que d'utiliser du plastique vierge. La France ne recycle que 20% des emballages contre 49% en Allemagne. Les 39 centres de tri qui ne couvrent qu'un quart de la population sont insuffisants et chez eux les Français ne trient pas assez.



