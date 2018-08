Recyclage du plastique : pourquoi la France est à la traine

Avec la canicule, les centres de tri ont constaté une augmentation de la consommation de bouteilles d'eau en plastique. Néanmoins, la France est toujours médiocre en matière de recyclage : 20% seulement des emballages sont traités contre 40% en Norvège et en Suède. Le reste de nos plastiques est enfoui dans les décharges. Dans les Côtes-d'Armor, un centre en reçoit 5 000 tonnes par an. "L'enfouissement est la pire des solutions en terme de traitement des déchets. On met ça dans un coin et on ne s'en occupe plus", explique Mark Briand, du centre d'enfouissement "Kerval".

39 usines pour toute la France

Plusieurs raisons expliquent la défaillance de notre système. Tout d'abord, le tri : dans les poubelles jaunes, nous jetons essentiellement les bouteilles. Les autres emballages plastiques, comme les pots de yaourt, eux, finissent en général dans la poubelle verte. Mais nous manquons aussi d'infrastructures : seules 39 usines en France sont dédiés au plastique, soit seulement 25% de la population. Le gouvernement a fixé l'objectif à 100% de plastique recyclé en 2025.

