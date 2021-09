Ouragan Ida : un lourd bilan de 44 morts dans la région de New York

44 personnes sont mortes lors du passage de l’ouragan Ida, dans les États du New Jersey et de New York (États-Unis).

Charrié par le courant, ce container a sûrement dérivé sur des centaines de mètres. Dans le chaos semé par l’ouragan Ida, les habitants de New York (États-Unis) sont délogés. Ces familles survivantes sont évacuées par les secours en bateau après une nuit de cauchemar. "Je sais que l’on a tout perdu, mais c’est juste du matériel, cela on peut le réparer", confie un homme. Car à mesure que l’eau se retire, des corps sans vie continuent d’être découverts dans l’État de New York, submergé.

Sous le choc

Des inondations inédites et des dégâts spectaculaires, comme ces enchevêtrements de voitures, soulevés par la violence des flots. Dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre, des pluies torrentielles historiques ont transformé le visage de New York et sa région. Dans la ville de Mamaroneck, ce garagiste est sous le choc : il a tout perdu en quelques heures. La catastrophe a aussi frappé de plein fouet l’État voisin du New Jersey.