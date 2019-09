Ouragan Dorian : sa trajectoire reste incertaine

La trajectoire de l'ouragan Dorian est incertaine. "Pourquoi ? Parce qu'il évolue assez lentement. Il se situe sur le nord-ouest des Bahamas, qu'il va impacter dans les 12 à 24 prochaines heures, avec des vents à plus de 230 km/h, de fortes pluies et une houle cyclonique à plus de 8 m de haut. Ensuite, c'est un peu l'incertitude : soit, lundi, il va toucher terre sur l'est de la Floride, soit il va longer la côte Est américaine et prendre la direction de la Géorgie, et ensuite de la Caroline du Sud et du Nord. On en saura plus dans les prochaines heures", indique la journaliste météo Virginie Hilssone sur le plateau de France 3.

Petit, mais puissant

Si cet ouragan est plutôt insaisissable, "c'est parce qu'il s'agit d'un système très puissant, mais de très petite taille, c'est-à-dire qu'il arrive à passer à travers les mailles des modèles météo. Il est assez rare, c'est vrai, qu'à 24 heures des événements, on n'ait pas plus d'informations sur sa trajectoire exacte", conclut-elle.