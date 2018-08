"On vide tous les rayons" : des militants tentent de sensibiliser des clients de supermarchés sur "le jour du dépassement"

Les militants de deux associations environnementales ont mené des actions dans des supermarchés de plusieurs villes en France mercredi.

Opération coup de poing des associations Les Amis de la terre, et d'Action non-violente COP21. Leurs militants ont vidé les rayons de plusieurs grandes enseignes, comme Carrefour et Leclerc, dans une quinzaine de villes en France pour dénoncer la surconsommation et l'obsolescence programmée. L'objectif est d'illustrer concrètement "le jour du dépassement", c'est à dire le jour où nous avons consommé la totalité des ressources naturelles que la planète peut produire en une année.

Les produits électroniques particulièrement visés

Sous l'oeil interloqué des vigiles du supermarché à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, les militants des associations environnementales s'emparent des télévisions, des disques durs, des appareils photos ou encore des clés USB pour remplir leurs chariots. "On est en train de vider tous les rayons électroniques parce qu'aujourd'hui c'est 'le jour du dépassement'. On a utilisé toutes les ressources de la terre", explique Clara. "Du coup, les rayons devraient être vides normalement. On a ciblé les magasins Carrefour qui n'ont pas vraiment les bonnes pratiques, car l'enseigne ne propose pas des produits réutilisables."

Des militants de l'association Les Amis de la terre ont vidé les rayons d'un supermarché à Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 1 août 2018. (Olivia Chandioux/RADIOFRANCE)

Dénoncer l'obsolescence programmée

Les militants essayent d'engager la discussion avec les clients du magasin. "On a surconsommé, donc maintenant on arrête", explique un jeune homme à l'un des clients du magasin.

On essaye de mettre la pression sur la grande distribution qui a un rôle important en proposant toujours des tarifs plus bas, en faisant beaucoup de publicité. Un militant des Amis de la terreà franceinfo

Face à lui, le client semble apprécier la démarche. "Bravo ! Je trouve cela bien, surtout sur ce qui est électronique, dont je suis très friand. J'étais justement venu regarder pour un nouveau disque dur", explique-t-il avant de renoncer finalement à l'acheter pour aujourd'hui.

"La plupart des gadgets électroniques sont souvent assez superflus", explique Alma Dufour, chargée de campagne aux Amis de la terre. Selon elle, il faudrait apprendre à réparer les appareils électroniques, au lieu d'en racheter aussi régulièrement.

La durée de vie des produits électriques et électroniques a été divisé de moitié en 25 ansAlma Dufourà franceinfo

"Aujourd'hui en France, il y a 40 millions de biens qui tombent en panne et qui ne sont pas réparés", explique Alma Dufour. Selon l'association Les Amis de la terre, seulement 2 à 5% de nos déchets électroniques sont réemployés, alors qu'ils sont réparables. "L'objectif c'est de dire qu'il y a de la surproduction et qu'on surachète. L'électronique, c'est un peu un piège pour les consommateurs", conclut-elle.

Ce n'est pas normal qu'un smartphone dure moins de deux ans, alors qu'il devrait en durer cinqAlma Dufour à franceinfo

Les militants rappellent que "le jour du dépassement" arrive de plus en plus tôt. Il y a 47 ans, c'était le 24 décembre. Depuis plusieurs années, il tombe désormais en plein été.