Nouvelle-Zélande : les glaciers gravement menacés par le réchauffement climatique

Contrairement aux idées reçues, la nature est loin d'être préservée en Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, près de 4 000 espèces sont menacées. Autre sentinelle de la dégradation du climat, les glaciers qui sont des réservoirs d'eau douce. Ils se dégradent à vue d'oeil et les conséquences sont très inquiétantes. Il y en a quelque 3 000 en Nouvelle-Zélande, et tous fondent inexorablement.

Recul de 800 mètres en 10 ans

Le glacier Franz Josef, l'un des plus accessibles au monde, a reculé de plus de 3 km en 100 ans. Sur les chemins de randonnée, des panneaux indiquent là où se trouvait la glace quelques décennies en arrière. De quoi prendre conscience de l'urgence. "Quand je suis venue ici, j'avais 10-11 ans, je pense. Et c'était plus impressionnant", se désole Emma, randonneuse. En 10 ans, le glacier a reculé de 800 mètres.

