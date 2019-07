New York frappé par des inondations après de violents orages

Les rues de New York, aux États-Unis, se sont transformées en véritables rivières et dans le métro des vraies cascades surgissent des rames. Depuis lundi 22 juillet, la ville de New York est en proie à des inondations spectaculaires. Des records de chaleur suivis de violents orages et de fortes pluies ont entraîné d'immenses inondations dans les rues de "la grosse pomme". Manhattan, le Queens, mais surtout Brooklyn, sont les quartiers les plus affectés par la montée des eaux.

Les habitants interpellent le maire de la ville Bill de Blasio

Sur Twitter, les habitants mécontents interpellent le maire de la ville Bill de Blasio. En mars dernier, il avait investi 500 millions de dollars pour protéger Manhattan des inondations après le passage de l'ouragan Sandy, mais Brooklyn ne semble pas profiter de ces investissements. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la région ont aussi eu leur électricité de coupée pendant plusieurs jours afin d’éviter une panne de courant.