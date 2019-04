VIDEO. Dans le massif du Mont-Blanc, un glacier menace d'exploser

A 3 200 mètres d'altitude, se profile le glacier de Tête Rousse, situé sur la voie la plus empruntée vers le Mont-Blanc. Le glacier est placé sous surveillance depuis plus de 10 ans car sous son épaisse couche de neige, se cachent deux poches d'eau de 40 000 mètres cubes qui pourraient bien se déverser dans la vallée. "La poche qui est en haut gonfle de manière incompréhensible. Si vous prenez le schéma d'un réservoir d'eau qui se déverse dans un réservoir plus petit et bien ça va éclater", explique Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie).

Ce n'est pas la première fois qu'une poche d'eau est découverte sous ce glacier. En 2012, des opérations de pompage titanesques permettent d'extraire une grande quantité d'eau. "On est au bout de la pompe où l'eau se déverse dans ce couloir", commente Christian Bottelier, responsable du chantier en 2010. Une fois vidée, la poche ressemble à une immense cathédrale vide.