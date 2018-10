Météo : préparez-vous à une fin de semaine estivale avant le retour de la pluie dimanche

Cette douceur exceptionelle devrait encore durer vendredi et samedi. Mais dès dimanche les températures vont chuter.

La France voit bleu. Ciel dégagé, grand soleils et températures inhabituellement élevées pour la saison sont au programme vendredi 12 et samedi 13 octobre. "Le temps est estival l'après-midi avec des températures très douces", rapporte Météo France dans son bulletin de vendredi. Ce sont surtout les températures qui dénotent pour la saison, avec des maximales prévues entre 20 et 23°C près de la Manche et entre 23 et 28°C sur le reste du pays.

Une chaleur très tardive

Cette douceur exceptionnelle s'explique par "un vaste système dépressionnaire sur le proche Atlantique, combiné à un anticyclone présent sur l'Europe de l'Est". A titre d'exemple, il a fait 27,2°C à Orléans mercredi. "Il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tard dans l'année depuis le début des relevés à la station en 1938. Le précédent record datait du 7 octobre 2009", détaille Météo France.

Mais cette épisode de chaleur ne va pas durer. Il reste 48 heures pour en profiter. Dimanche, la pluie s'invite sur l'ensemble de l'Hexagone. Les températures vont chuter et devraient passer sous la barre des 15°C sur une majorité du pays et en dessous de 20°C sur le pourtour méditerranéen.