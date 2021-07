Météo : l'Espagne subit un week-end de chaleur extrême

Vendredi 9 juillet, à Séville en Andalousie, les passants ont sorti les chaises pliantes pour s'installer devant leurs immeubles à la nuit tombée. Le thermomètre indique encore 33°C. "Ici, quand il faut chaud, on sort chercher un peu de fraîcheur. Il fait plus frais dehors qu'à l'intérieur des maisons", explique un homme. Le record de chaleur en Espagne remonte à 2017, avec plus de 47°C, une température qui pourrait être approchée voire dépassée pendant le week-end.

Dôme de chaleur

À l'origine de ces températures, c'est un dôme de chaleur qui s'est accumulé ces derniers jours au sud de l'Algérie et du Maroc. "On a une petite dépression qui est située sur le Maroc, qui, via les vents qu'elle génère, va amener les vents africains vers l'Europe du Sud et vers l'Espagne", explique Pierre Huat, météorologue. D'ici au 12 juillet, cette vague se sera transférée sur l'est du pays. Les autorités espagnoles ont multiplié les alertes pour préserver la population.