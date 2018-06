Météo : des températures supérieures à 30°C annoncées pour jeudi

"Dès mardi, les températures devraient atteindre en moyenne les 25 °C sur la moitié nord et les 28 °C sur le Sud", écrit Météo France.

Sortez les maillots, l'été arrive enfin. Météo France annonce la fin des orages et l'arrivée de températures "dépassant les moyennes du cœur de l'été" dans toute la France métropolitaine, à partir de mardi 19 juin. "Une masse d'air nettement plus chaude devrait rapidement progresser sur le pays. (...) Dès mardi, les températures devraient ainsi atteindre en moyenne les 25 °C sur la moitié nord et les 28 °C sur le Sud."

Et la tendance devrait s'accentuer les jours suivants. "Le premier jour de l'été calendaire (21 juin) sera placé sous le signe de la chaleur avec la barre des trente degrés vraisemblablement franchie jusqu'à la Seine", promet l'organisme de prévision.