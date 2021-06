Météo : des pics à 35 °C attendus dans le Sud ce week-end

Après des semaines d'absence, le soleil est décidément de retour sur l'Hexagone. Le beau temps observé cette semaine va se poursuivre samedi 12 et dimanche 13 juin sur l'ensemble du territoire grâce à la présence de l'anticyclone des Açores. Et ce, malgré quelques orages possibles dès vendredi sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud.

Les températures, en hausse, atteindront 20 à 25 °C près de la Manche vendredi, entre 31 °C et 32 °C localement sur les plaines du Sud-Ouest et jusqu'à 32 °C à 34 °C dans l'arrière-pays méditerranéen. Samedi, les maximales pourront atteindre 18 à 24 °C le long de la Manche. Dans le Sud, il fera déjà très chaud, avec 34 °C à Montpellier et à Perpignan par exemple.

Dimanche, les températures poursuivront leur hausse. Elles atteindront 31 °C à Rennes et à La Rochelle, 33 °C à Gap, 34 °C à Tarbes et 35 °C à Toulouse. "Les 35 °C devraient se généraliser sur le sud du pays", prévient même Météo France. "Si la barre des 30 °C est assez régulièrement franchie en juin dans le midi toulousain, et même de plus en plus souvent ces dernières années, celle des 35 °C reste plus rarement atteinte", constate l'institut de prévision.