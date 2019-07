Manifestation écolo à Paris : qui sont les sympathisants du collectif "Extinction Rebellion" ?

Les militants gazés appartiennent au mouvement "Extinction Rebellion". Un mouvement très récemment créé puisqu'il a vu le jour fin 2018 au Royaume-Uni. Son premier coup avait été le blocage de cinq ponts dans la capitale du pays. Le 24 mars, la branche française lance sa première action à grand renfort de spots publicitaires postés sur les réseaux sociaux.

La désobéissance civile au cœur du mouvement

Parmi les slogans du collectif, on peut voir apparaître sur une de ses vidéos : "Nous ne pouvons pas sauver la planète en respectant les règles. Car ces règles doivent être changées." La désobéissance civile fait donc partie intégrante des codes du mouvement "Extinction Rebellion". Selon Damien, membre français du groupe : "Y a vraiment une demande de radicalité, de ras-le-bol, qui émerge dans la société". Il précise cependant que le mouvement est "non-violent [et qu'il] pratique des méthodes non violentes".

"Extinction Rebellion" est notamment soutenu par la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. Le mouvement est également présent dans d'autres pays européens, ainsi qu'aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud.

Retrouvez les vidéos de Ben Barnier sur sa chaîne YouTube.