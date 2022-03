Les machines à laver seraient responsables de la pollution des océans

Une étude a dévoilé que des fibres de cotons se trouveraient dans les océans. En cause ? Les machines à laver et l'essorage des vêtements.

Nos machines à laver polluent durablement les océans. C'est la conclusion d'une étude menée avec l'aide du navigateur Fabrice Amédéo par des scientifiques dans l'océan Atlantique. Les capteurs embarqués sur le bateau du skipper ont permis de détecter les microplastiques présents dans les océans. Lors du dernier Vendée globe, il navigue jusqu’à Cape Town (Afrique du Sud), avant de rentrer en France. Fabrice Amédéo a rapporté 53 échantillons d'eau de mer. Les prélèvements sont décortiqués. Au microscope, des microplastiques apparaissent, quasiment invisibles à l’œil nu.



Des fibres de coton

Pour le navigateur, les océans sont "malades d’une sorte de cancer invisible". La pollution est de plus en plus "prégnante" dans les océans, regrette Fabrice Amédéo. Au cours de leurs recherches, les scientifiques font une découverte de taille, de quelques millimètres à peine : des fibres de cellulose, issues de nos vêtements. Ces fibres de coton proviendraient de nos vêtements lavés et essorés.