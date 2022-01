Météo : le Royaume-Uni enregistre son jour de l'An le plus chaud

Un record peu rassurant. Le Royaume-Uni a enregistré, samedi 1er janvier, son jour de l'An le plus chaud, avec plus de 16 degrés observés à Londres, a fait savoir le service météorologique britannique (Met Office).

Une température de 16,2 degrés a été mesurée dans St James's Park, un parc au coeur de la capitale, a précisé le Met Office sur Twitter. Le précédent record datait de 1916, quand une température de 15,6 degrés avait été enregistrée en Cornouailles.

Whilst we await confirmation of any new highest minimum #temperature records, St James's Park has now provisionally beaten the record for the warmest #NewYearsDay. Further temperature updates will be issued later pic.twitter.com/s3QIiFbNJP