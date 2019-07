Le record de température battu près du pôle Nord

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La base militaire d'Alert, l'endroit habité le plus au nord sur la planète, est habituellement prise sous dans les glaces. Dimanche 14 juillet, le mercure y est grimpé à 21 °C, un record absolu, alors qu'une station météo existe sur place depuis 1950. Les scientifiques canadiens sont inquiets car, depuis une semaine, les températures sont beaucoup plus élevées que d'habitude.

Une moyenne habituellement à 3,4°C

À Alert, la moyenne pour un mois de juillet est de 3,4 °C et, d'ordinaire, les maximales atteignent 6 °C à peine. La chaleur de ces derniers jours s'expliquent par des vents venus du sud.

Depuis 2012, de fortes températures avaient déjà été relevées par les chercheurs. Les météorologues n'écartent pas non plus la responsabilité du réchauffement climatique. L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite qu'ailleurs sur la planète.

Le JT

Les autres sujets du JT