L'éco-anxiété, nouveau mal du siècle ?

Est-est que le réchauffement climatique vous angoisse ? "On va dire que c'est toujours en arrière-pensée. C'est vraiment présent. On va y penser sans pour autant s'arrêter. Mais c'est sûrement une angoisse que n'ont pas connue les générations passées", confie un passant. Pas évident pour tout le monde, l'éco-anxiété désigne ce sentiment de désespoir face au changement climatique, comme l'explique cette militante écologiste Sixstine Dano : "Une espèce d'impossibilité d'imaginer l'avenir, de s'imaginer notre avenir personnel : qu'est-ce qu'on peut faire comme métier si on s'imagine que dans vingt, trente ans, le système ne sera pas celui qu'il est aujourd'hui".

Un mal du siècle, et des jeunes

"Chez les jeunes adolescents, jeunes adultes parfois, c'est le premier symptôme d'un trouble anxieux parce que, probablement, ils n'avaient pas d'autre sujet d'anxiété avant", analyse le professeur Antoine Pelissolo, psychiatre à l'hôpital Albert-Chenevier, à Créteil (Val-de-Marne) qui explique aussi que les jeunes générations y sont plus susceptibles. "On va avoir une forme d'explosion autour de ça", résume-t-il. Si l'éco-anxiété n'est pas une maladie à proprement parler, elle est bien une angoisse qui, souvent, s'ajoute à une autre.