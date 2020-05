L'année 2020 a connu le deuxième mois d'avril le plus chaud jamais enregistré

Ce mois d'avril a connu une température moyenne inférieure d'un "insignifiant 0,01 °C" au mois d'avril le plus chaud de l'histoire.

Avril 2020 a presque été le plus chaud jamais enregistré, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. "Les températures mondiales ont globalement été égales à celles du précédent mois d'avril le plus chaud enregistré [avril 2016]", a indiqué Copernicus dans un communiqué, mardi 5 mai, précisant qu'avril 2020 avait connu une température moyenne inférieure à 2016 d'un "insignifiant 0,01 °C".

Ce mois a par contre dépassé de 0,08 °C le troisième avril le plus chaud, 2019, et de 0,70 °C la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Les températures les plus au-dessus des moyennes ont été relevées dans les régions eurasiatiques, notamment la Sibérie, le Groenland, l'océan Arctique, l'Antarctique et les côtes de l'Alaska. Elles ont également largement dépassé la moyenne au Mexique, dans l'ouest de l'Australie et sur des parties d'Afrique centrale et de l'ouest.

En Europe, les températures ont nettement dépassé la moyenne sur l'ouest du continent, mais sont restées dessous dans le nord-est, tout comme dans le centre du Canada, ou sur des parties d'Asie du sud et du sud-est. Après une décennie record, qui s'est conclue avec une année 2019 qui était la deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la planète, les années 2020 ont donc démarré sur la même tendance.