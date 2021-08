Italie : confronté à un épisode de canicule, le pays suffoque

Une vague de chaleur touche le bassin méditerranéen, ainsi que le sud de l'Europe de manière générale. En Italie, l'atmosphère est suffocante. Mercredi 11 août, la Sicile enregistrait des températures records. "Sur la ville de Syracuse, les températures atteintes ont été relevées à 48,8°C, record d'Europe", précise le journaliste Alban Mikoczy, depuis la région de Sulmona, pour le 12/13 de France 3, vendredi 13 août.



D'importants incendies de forêts en Sicile et en Calabre

Cette vague de chaleur concerne toute l'Italie. "Elle est en train de remonter vers le nord, elle va toucher Rome et Florence aujourd'hui avec des températures qui seront supérieures à 40°C", ajoute le journaliste, qui poursuit : "Dans ces conditions, les municipalités encouragent les touristes à être très raisonnables sur leurs sorties, et à éviter notamment les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16 heures." De plus, d'importants incendies de forêts sont survenus en Sicile et en Calabre. Ils sont actuellement combattus par des Canadairs et les pompiers ; des incendies qui ont fait au moins quatre victimes.