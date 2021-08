Italie : record de chaleur historique en Sicile, où le mercure a atteint 48,8 degrés

Le pays vit actuellement sa semaine la plus chaude de l'été, causée par l'anticyclone Lucifer. De nombreux incendies se sont déclarés en Calabre et en Sicile.

Une vague de chaleur portée par l'anticyclone Lucifer touche cette semaine l'Italie, qui a enregistré mercredi 11 août une température de 48,8 degrés en Sicile, dans la région de Syracuse.

La péninsule affronte actuellement sa semaine la plus chaude de l'été, et si la météorologie nationale confirme les données relevées par la région Sicile, il s'agira de la température la plus élevée jamais enregistrée en Italie. Le précédent record datait de 1999 avec 48,5 degrés, toujours en Sicile.

Des incendies en Sicile et en Calabre

En Calabre, la pointe de la Botte italienne, et en Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions en 12 heures, et sept Canadair sont mobilisés depuis l'aube, ont annoncé les pompiers. Les Madonie, une zone montagneuse près de la capitale sicilienne Palerme, sont assiégées depuis plusieurs jours par les flammes, alimentées par le vent et la chaleur, qui détruisent cultures, habitations et bâtiments industriels. En Calabre, les flammes menacent le géoparc mondial Unesco de l'Aspromonte.

Dans les prochains jours, l'anticyclone responsable de la vague de chaleur accablant l'Italie, baptisé fort opportunément Lucifer, devrait se déplacer vers le nord, où les températures devraient atteindre pour le week-end du 15 août 39 à 40 degrés en Toscane et dans la région de Rome.