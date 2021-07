Inondations en Belgique : le défi des secouristes

Des maisons en proie aux flammes, au plus fort de la crue à Vaux-sous-Chèvremont, dans la région de Liège (Belgique). Les inondations y ont provoqué leur lot de courts-circuits et de ruptures de courant. Des images révélatrices de ce que vivent l'est et le sud de la Belgique. Le pays est endeuillé, plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Des sinistrés ont été hélitreuillés. Les pompiers sont en plein sauvetage des personnes prisonnières de leurs maisons.





La décrue commence



500 secouristes Belges sont à pied d'œuvre pour aider des dizaines de sinistrés. "Il y a des gens qui paniquent. Une vieille dame, là-bas, est handicapée. Un père, avec deux enfants, est très stressé", résume Peter Cooman, sapeur-pompier. Plus loin, des gestes de solidarité se font - un propriétaire prête son bateau pour aider la logistique. À Trooz, le torrent emporte des pans entiers de maisons. La Sécurité civile française est aussi mobilisée. La décrue a commencé, mais la Belgique est endeuillée. Elle vient de vivre des heures d'effroi.