Belgique : des inondations font au moins une vingtaine de morts

Des maisons en proie aux flammes, au plus fort de la crue à Vaux-sous-Chèvremont, dans la région de Liège (Belgique). Les inondations y ont provoqué leur lot de courts-circuits et de ruptures de courant. On peut y voir des images apocalyptiques d'une province submergée par les intempéries. En quelques heures, les centres-villes ont été envahis par des torrents. Des pans entiers de maisons sont emportés. Partout, des habitants piégés par la crue attendant l'arrivée des secours, accrochant des draps aux fenêtres en guise d'appel à l'aide.

Au moins 23 morts

Par endroits, l'eau est montée jusqu'à deux mètres, compliquant les opérations d'évacuation. Depuis le matin du vendredi 16 juillet, la décrue est amorcée et de nombreux habitants constatent l'ampleur des dégâts. "Tous les titres locaux de ce matin évoquent le même mot - Impuissance", explique le journaliste Pascal Verdeau. "Selon un dernier bilan, [ces crues] auraient fait 23 morts, c'est du jamais-vu ici et ça ravive des souvenirs historiques dramatiques", ajoute-t-il.