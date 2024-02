Infographies Visualisez le bilan climatique de ce mois de janvier 2024

Malgré la neige et le verglas qui ont marqué les esprits, le premier mois de 2024 a, en réalité, été 1,2°C plus chaud qu'une année typique entre 1971 et 2000. En dépit de l'épisode froid d'une dizaine de jours au cœur de janvier, le début et la fin du mois ont été marqués par des températures excessivement élevées. "La douceur hivernale a été beaucoup plus prononcée que le froid et a finalement gommé cet épisode de froid", résume Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. "Ces températures n'ont rien à voir avec celles qu'on devrait trouver au cœur de l'hiver".

En tout, 18 journées ont été plus chaudes que les normales, contre seulement 13 journées plus froides. Le 24 janvier, à l'échelle de la France, la température moyenne relevée était même 7,5°C plus chaude que les températures mesurées entre 1971 et 2000.

Ce constat se retrouve dans l'analyse des records de températures enregistrés en France ce mois-ci : si un seul record absolu de froid, de -14,7°C, a bel et bien été noté le 19 janvier à Arras (Pas-de-Calais), partout en France, des dizaines de records de chaleur mensuels ont été mesurés. A Céret (Pyrénées-Orientales), le thermomètre est par exemple monté jusqu'à 25,8°C.

Un épisode froid localisé dans le nord de la France

Si l'épisode de froid a surtout concerné le nord de la France entre le 7 et le 20 janvier, la fin du mois a été marquée par "une douceur remarquable", souligne le rapport de Météo-France.

Cette douceur a été particulièrement ressentie en montagne. Dans la station de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), située à 865 mètres d'altitude, les températures étaient 2,3°C plus chaudes que les températures de référence sur la période 1971-2000.

Dans les Alpes, si la neige est excédentaire en haute altitude, elle est en revanche presque absente en moyenne et basse montagne. Quant aux Pyrénées, "le manteau neigeux est réduit à une peau de chagrin", constate Matthieu Sorel.

Pour le climatologue, "nous ne sommes plus habitués à des épisodes de froid comme celui-ci, qui autrefois étaient banals". Le symptôme d'un climat qui se réchauffe, notamment à cause de la consommation d'énergies fossiles, émettrices de gaz à effet de serre.

Le mois de janvier 2024 s'inscrit ainsi dans la continuité de l'année précédente : le mois de janvier 2023 avait été marqué par une douceur notable, suivie d'un refroidissement des températures. L'année 2023 s'était placée au deuxième rang des années les plus chaudes en France, conséquence directe du réchauffement climatique causé par les activités humaines.