Inde : Bombay déclare la guerre au plastique

À Bombay, en Inde, une brigade municipale a pour tâche de lutter contre le plastique. Du jour au lendemain, cette matière est devenue illégale. Un agent de la mairie inspecte un magasin de décoration. Il repère des assiettes et des couverts en plastique. C'est désormais interdit par la loi. "On recherche surtout des sacs plastiques et des produits en polystyrène", indique l'agent. Le commerçant doit s'acquitter d'une somme de 62 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire d'un employé en Inde. S'il récidive, il risque jusqu'à trois mois de prison.

"Le plastique bouche les canalisations"

"Bombay est une ville très peuplée. Le plastique bouche les canalisations et empêche l'eau de rentrer. Le plastique pollue également la mer. Les poissons en mangent et meurent", explique le chef d'équipe Prakash Jadhav. En colère, les commerçants ne veulent pas être verbalisés, et demandent plus de temps pour s'adapter. Certains magasins, qui produisaient du plastique, ont dû fermer suite à la nouvelle réglementation.