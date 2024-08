Alors qu’un violent incendie se rapproche désormais de la capitale grecque, la protection civile a ordonné de nouvelles évacuations près d’Athènes, lundi.

A Varnavas (Grèce), un village grec situé près de la ville de Marathon (Grèce), les flammes dévorent la forêt et la végétation en cette nuit du dimanche 11 au lundi 12 août. Si les pompiers luttent pour ralentir le brasier, il est déjà trop tard pour les agriculteurs, qui ont tout perdu. "Tous les oliviers, toutes les vignes ont brûlé, tout est perdu. Des milliers d'arbres aussi sont partis en fumée, il ne reste plus rien", déplore un résident.

Lundi matin, plus de 600 pompiers restaient mobilisés, épaulés par des hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. Plus de 7 000 habitants de la zone ont dû être évacués. Les autorités grecques évoque une situation "chaotique", comme le rapporte Dimitrios Pipkios, militaire réserviste. "Notre unité militaire est présente depuis le début. Nous essayons d'aider les pompiers et les équipes de volontaires", ajoute-t-il. Huit personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires. Avec les fortes chaleurs et le vent violent, l'incendie progresse toujours rapidement vers Athènes (Grèce).