Incendies dans le Morbihan : des départs de feu qui intriguent

Le feu a été maîtrisé, dans le Morbihan, dimanche 7 août. "Mais ici, comme dans de nombreuses communes du Morbihan, où les incendies se sont multipliés depuis [samedi], c'est l'incompréhension : comment une vingtaine de feux a pu démarrer quasiment en simultané, avec parfois des scénarios étonnants, où les flammes naissent dans deux communes distantes de dix kilomètres, mais le long d'une même départementale ?", interroge le journaliste Romuald Bonnant, en direct depuis Erdeven (Morbihan).

Des incendies accidentels ou criminels ?

Plusieurs enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes afin de connaître l'origine exacte des feux, "accidentels ou criminels", tandis que la sécheresse aggrave la situation. De son côté, "la préfecture du Morbihan a publié un arrêté qui interdit désormais la circulation et le stationnement de véhicules dans les bois, les forêts et les landes de plus de 70 communes du département du Morbihan", conclut le journaliste.