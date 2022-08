Incendies dans le Morbihan : les feux sont fixés, des centaines d'hectares brûlés

Les incendies en Bretagne sont maîtrisés, dimanche 7 août. 300 hectares ont toutefois été détruits dans le Finistère et dans le Morbihan. Reportage.

Au lever du jour, dimanche 7 août, des scènes de désolation apparaissent à Locoal-Mendon (Morbihan). Sur une quarantaine d'hectares, des bois de résineux, des champs et même des tourbières sont calcinés. Les flammes sont arrivées jusqu'a la maison de Gérard Hervé, un habitant. "Tout s'est embrasé. Dans l'espace d'une demi-seconde, tout s'en va", confie-t-il. Des pompiers de tout le Morbiban, appuyés par des collègues d'Ille-et-Vilaine, de Vendée et de l'Eure, assurent les opérations de noyage des flammes, sous les yeux des habitants, toujours sous le choc.

Des terrains agricoles détruits

Toute la nuit, les sapeurs-pompiers ont lutté contre les reprises de feu, attisé par le vent. Si l'incendie est fixé, à la mi-journée, pour Hubert Audil, agriculteur bio à Locoal-Mendon, le mal est fait. "J'ai plus de terrain. Tous mes terrains sont partis en fumée, il me reste trois hectares sur la quarantaine que j'avais", raconte ce dernier. La solidarité a été de rigueur. Les agriculteurs de la commune et de la commune voisine se sont relayés au volant de leur tracteur afin d'approvisionner les pompiers en eau.