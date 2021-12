Incendie aux États-Unis : le Colorado espère de la neige pour un peu de répit

Une ville en flammes, qu’il faut fuir au plus vite : un habitant de Bolder, dans le Colorado, filme des maisons et des centres commerciaux ravagés par les flammes. L’incendie, d’une violence rare, plonge plusieurs villes de banlieue très peuplées dans la fournaise et le désarroi, vendredi 31 décembre. 33 000 personnes ont dû être évacuées. "C’est la première fois que je vis quelque chose comme ça, et c’est vraiment effrayant", décrit une habitante.

Sécheresse historique

Des rafales jusqu’à 160 km/h et des sols arides à cause d’une sécheresse historique expliquent la virulence du feu, malgré des températures proches de zéro. Selon les autorités, il aurait été déclenché par des lignes électriques tombées au sol. Aucune victime n’a été recensée pour le moment. Le répit pourrait venir de la neige, espérée dans la nuit du 31 décembre, dans cet État généralement connu pour ses stations de ski.