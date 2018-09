Guêpes : pourquoi elles se rapprochent des hommes

À Commercy (Meuse), les affaires fonctionnent pour Frédéric Maille et ses collègues, spécialistes de destruction d’insectes. Ils n’ont en effet jamais autant travaillé. “Je suis à plus de 300 interventions, affirme-t-il. Une année normale, je fais environ entre 150 et 200 interventions.” Le nombre de guêpes a-t-il explosé ? Il est difficile de confirmer cette impression, car aucun recensement scientifique n’existe.

Les guêpes plus proches des habitations humaines

Les guêpes ne sont peut-être pas plus nombreuses dans la nature, mais sont bien plus proches de nos habitations. La canicule de l’été 2018 et la raréfaction des insectes, dont elles se nourrissent, les conduiraient à se rapprocher de nos tables, nos assiettes ou nos poubelles. C’est à proximité de ces endroits que se produisent les piqûres. Autres facteurs : la répétition d’hiver doux et la prolongation de l’été favorisent la survie des colonies ainsi qu'une maturité plus précoce pour les larves.

