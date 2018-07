Groenland : un village menacé par un iceberg géant

Un village du Groenland est actuellement menacé par un iceberg géant. Ce mastodonte de glace mesure 100 mètres de haut et près de 200 de large, du moins, pour la partie visible seulement. Impressionnant et menaçant, cet iceberg de près de 11 millions de tonnes frôle depuis quelques semaines Innaarsuit, un village situé à l'ouest du Groenland.

33 des 169 habitants évacués

S'il est plus gros que ceux généralement observés par les habitants, cet iceberg est surtout plus proche. Et en surface, des crevasses se dessinent déjà dans la glace. Les autorités craignent qu'un gros bloc ne se détache et provoque une vague géante. Car s'ils semblent immobiles, les icebergs ne cessent de bouger. 33 des 169 habitants ont d'ores et déjà été évacués. La marine danoise sillonne régulièrement la zone. Elle craint pour une centrale électrique et un dépôt de carburant à proximité. Les habitants espèrent une remontée des eaux à la prochaine pleine lune, ainsi, les courants emporteront peut-être l'iceberg plus loin.

