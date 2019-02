Félix Ragues : "Nous sommes les premiers concernés par le dérèglement climatique"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les lycéens et étudiants du monde entier se mobilisent pour le climat. Dans le sillage de la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui a lancé le mouvement de grèves scolaires, les Belges descendent dans les rues le jeudi 14 et vendredi 15 février, des Français leur ont emboîté le pas. "On croit que la jeunesse doit se mobiliser, car nous sommes les premiers concernés par le dérèglement climatique, explique Félix Ragues, étudiant, membre du collectif "Youth for climate" invité sur le plateau du Soir 3. On répond à l’appel de Greta Thunberg pour organiser des grèves scolaires, à partir du vendredi 15 février et jusqu’au 15 mars [date à laquelle sera organisée une grève mondiale de la jeunesse pour son avenir ndlr]."

Pimprenelle Pouillot-Chevara, étudiante également membre du collectif "Youth for climate" et invitée sur le plateau du Soir 3, développe. "On attend des réactions, on attend des mesures concrètes pour répondre à nos questions afin de pouvoir se projeter dans un avenir qui nous convient (…) Je vois notre avenir comme enfumé par, si on ne fait rien, des catastrophes naturelles à répétition, qu’on vit déjà, à une fréquence beaucoup plus importante."

